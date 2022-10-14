İstanbul Avcılar 'da sağanağın da etkisiyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kaynak: AA

Avcılar, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Veteriner teknikeri kazazede, yol kenarındaki ayakları ezilmiş kedi yavrusuna müdahale etti - Son Dakika

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