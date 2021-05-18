AVCILAR'DA 3 ÇÖP EVİN BULUNDUĞU 5 KATLI BİNA, MECLİS KARARI İLE YIKILACAK - Son Dakika

AVCILAR'DA 3 ÇÖP EVİN BULUNDUĞU 5 KATLI BİNA, MECLİS KARARI İLE YIKILACAK

18.05.2021 11:01
AVCILAR'DA 3 ÇÖP EVİN BULUNDUĞU 5 KATLI BİNA, MECLİS KARARI İLE YIKILACAK, System.String[]

AVCILAR'da 8 yıldır sahiplerine ulaşılamayan 3 çöp evin de bulunduğu apartman, bakımsızlıktan çürüdü.

AVCILAR'da 8 yıldır sahiplerine ulaşılamayan 3 çöp evin de bulunduğu apartman, bakımsızlıktan çürüdü. Madde bağımlılarının girmesini engellemek için daire kapıları tuğla örülerek kapatılan bina, belediye meclisi kararı ile yıktırılacak.

Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 5 daireli 5 katlı binanın giriş katını büro olarak kullananlar, 3 yıl önce 2'nci ve 4'üncü kattan gelen kokular üzerine belediyeye başvurdu. O tarihte gelen

ekipler, madde bağımlıları ve evsizlerin barınağına dönen dairelerde inceleme yaparak sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Ancak sonuç alınamadı. Çöple dolu oldukları görülen daireler, tutanaklar hazırlanarak boşaltıldı. 3 daireden 14 kamyon dolusu kullanılamayacak halde eşya ile çöp çıkarıldı. Dezenfekte edilen dairelerin kapıları tuğla örülerek, kapatıldı. Geçen sürede ofisler de boşalttıldı.

SORUNLAR BİTMEDİ

Geçen yılın Kasım ayında ise, ihbar üzerine binaya gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, bodrum, zemin ve katlarda inceleme yaptı. İnceleme sonucunda kolonlarda beton dökülmeleri ve yarıklar oluştuğu, kolon ile demir arasındaki bağlantıların zayıfladığı belirlendi. Bina riskli bulunarak, mühürlendi. Metruk durumda olan binanın yıkılması veya yenilenmesi için İmar Kanunu'ndaki 39'uncu maddesine dayanılarak, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği gerekesiyle sahiplerine tebligat yapılmak istendi. Bundan da sonuç alımadı ve  Avcılar Belediyesi'nin internet sayfasında 30 günlüğüne ilan yayımlandı. Tüm bu girişmlere rağmen bina sahiplerine ulaşılamadı. Tapu Müdürlüğü'ne malik ve/veya yasal varislerinin bilgileri ve açık yazışma adreslerinin gönderilmesine ilişkin yazı gönderilmesine rağmen de sonuç alınamadı. Binanın yıkımı, yapılacak ilk meclis toplantısında alınacak kararla gerçekleştirilecek. İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, birkaç yıl önce çöp ev haline geldiği için müdahale edilen, bazı daire kapıları tuğla ile kapatılan binayı yakından takip ettiklerini, kısa sürede ihale yoluyla yıktırılması ve tehlikenin önüne geçilmesi için çalışıldığını söyledi.

AVCILAR'DA 3 ÇÖP EVİN BULUNDUĞU 5 KATLI BİNA, MECLİS KARARI İLE YIKILACAK
AVCILAR'DA 3 ÇÖP EVİN BULUNDUĞU 5 KATLI BİNA, MECLİS KARARI İLE YIKILACAK
AVCILAR'DA 3 ÇÖP EVİN BULUNDUĞU 5 KATLI BİNA, MECLİS KARARI İLE YIKILACAK
AVCILAR'DA 3 ÇÖP EVİN BULUNDUĞU 5 KATLI BİNA, MECLİS KARARI İLE YIKILACAK
AVCILAR'DA 3 ÇÖP EVİN BULUNDUĞU 5 KATLI BİNA, MECLİS KARARI İLE YIKILACAK

Avcılar, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA 3 ÇÖP EVİN BULUNDUĞU 5 KATLI BİNA, MECLİS KARARI İLE YIKILACAK - Son Dakika


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