Mirasçılar anlaşamayınca ev boş kaldı! Evsizler barınağına dönüştü - Son Dakika
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Mirasçılar anlaşamayınca ev boş kaldı! Evsizler barınağına dönüştü

11.10.2022 09:19

Sahibinin vefatından sonra mirasçıların anlaşmazlığa düştüğü bahçe katı atıl hale gelince önce kapısı ve içerideki demirbaş eşyalar çalındı, sonra da evsizlerin barınağı oldu. Evsizlere polis müdahalesinin çözüm getirmediği daireden bina sakinleri de güvenlik sorunu nedeni ile rahatsız.

İstanbul Avcılar'da beş katlı bir apartmanın bahçe katı, sahibi üç yıl önce vefat edince üç çocuğuna miras kaldı. Kiralanan dairenin geliri en büyük kardeş tarafından bir yıl süresince alındı. Diğer kardeşler kira gelirinin sonraki yıllarda kendilerine de dönüşümlü olarak verilmesini istedi. Ancak ağabeyleri bu karara karşı çıktı. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, konu yargıya taşındı.

Mirasçılar anlaşamayınca boş kalan ev, evsizlerin barınağı oldu

MAHKEMELİK OLUNCA KİRACI DAİREYİ BOŞALTTI

Kiracı kuaför daireyi boşalttı. Boş kalan bahçe katı dairenin kapısı, elektrik prizleri ve bazı demirbaş eşyaları çalındı. Ardından sokakta yaşayan insanlar daireyi barınak olarak kullanmaya başladı. Apartman sakinleri bu durumdan rahatsız olduklarını ifade ederek, belediye ve polisten yardım istedi.

Mirasçılar anlaşamayınca boş kalan ev, evsizlerin barınağı oldu

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ENDİŞELENİYORUZ"

Apartman sakini Zafer Yıldız, "Kadın kuaförü kapatıp gittikten sonra, buraya dadananlar içeride ne var ne yoksa söküp götürdüler. İçeride hiçbir şey kalmadı. Burayı evsizler mesken tuttu. Polise şikayet ettik, belediyeye bildirdik. Zabıta gelip baktı. Polis, ev sahibinin kimlik bilgilerini sordu. Çocuklarımız adına çok endişeleniyoruz. Yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz. Polis ev sahiplerinin kimliği ya da numarası olmadan işlem yapamayacağını, içeride kalanları boşaltsalar da daha sonra geri geldiklerini söylüyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mirasçılar anlaşamayınca ev boş kaldı! Evsizler barınağına dönüştü - Son Dakika

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