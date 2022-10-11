AVCILAR'DA 3 KARDEŞİN PAYLAŞAMADIĞI MİRAS, EVSİZLERE BARINAK OLDU - Son Dakika
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AVCILAR'DA 3 KARDEŞİN PAYLAŞAMADIĞI MİRAS, EVSİZLERE BARINAK OLDU

11.10.2022 09:37
AVCILAR'DA 3 KARDEŞİN PAYLAŞAMADIĞI MİRAS, EVSİZLERE BARINAK OLDU

AVCILAR'da bir apartmanın bahçe katı, 3 kardeş arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle uzun süre boş kalınca, önce kapısı ve içerideki demirbaş eşyalar çalındı, sonra da evsizlerin barınağı haline geldi.

AVCILAR'da bir apartmanın bahçe katı, 3 kardeş arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle uzun süre boş kalınca, önce kapısı ve içerideki demirbaş eşyalar çalındı, sonra da evsizlerin barınağı haline geldi. Bu durumdan rahatsız olan apartman sakinleri, belediye ve polisten yardım istedi.

Ambarlı Mahallesi Yurdakul Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın bahçe katı, sahibi 3 yıl önce vefat edince üç çocuğuna miras kaldı. Kiralanan dairenin geliri en büyük kardeş tarafından bir yıl süresince alındı. Diğer kardeşler kira gelirinin sonraki yıllarda kendilerine de dönüşümlü olarak verilmesini istedi. Ancak ağabeyleri bu karara karşı çıktı. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, konu yargıya taşındı. Kiracı kuaför daireyi boşalttı. Boş kalan bahçe katı dairenin kapısı, elektrik prizleri ve bazı demirbaş eşyaları çalındı. Ardından sokakta yaşayan insanlar daireyi barınak olarak kullanmaya başladı.

Apartman sakinleri bu durumdan rahatsız olduklarını ifade ederek, belediye ve polisten yardım istedi. Apartman sakini Zafer Yıldız, Kadın kuaförü kapatıp gittikten sonra, buraya dadananlar içeride ne var ne yoksa söküp götürdüler. İçeride hiçbir şey kalmadı. Burayı evsizler mesken tuttu. Polise şikayet ettik, belediyeye bildirdik. Zabıta gelip baktı. Polis, ev sahibinin kimlik bilgilerini sordu. Çocuklarımız adına çok endişeleniyoruz. Yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz. Polis ev sahiplerinin kimliği ya da numarası olmadan işlem yapamayacağını, içeride kalanları boşaltsalar da daha sonra geri geldiklerini söylüyor diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AVCILAR'DA 3 KARDEŞİN PAYLAŞAMADIĞI MİRAS, EVSİZLERE BARINAK OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA 3 KARDEŞİN PAYLAŞAMADIĞI MİRAS, EVSİZLERE BARINAK OLDU - Son Dakika
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