AVCILAR'DA 3 KATLI APARTMANDA YANGIN - Son Dakika

Görüntü dökümü: -------------- Cep telefonu kamerası-Etrafı kaplayan dumanlar-Son katın alevli şekilde yanmasıAktüel-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması-Yangının çıktığı bina-Yangının çıktığı daire

Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu