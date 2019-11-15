Son Dakika Haberleri: Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada yangın çıktı
Son Dakika Güncel Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada yangın çıktı - Son Dakika

Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada yangın çıktı

6 saat önce

Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada çıkan yangınlar söndürüldü.

Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada yangın çıktı, System.String[]

Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada çıkan yangınlar söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Cihangir Mahallesi Denizcan Sokak, Ürün Sokak ve Baytar Sokak ile Ambarlı Mahallesi Özlem Sokakta olmak üzere 4 binada 3 saat içinde yangın çıktı.

Binalardan bazılarının çatı bazılarının bodrum katlarında başlayan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangınlar büyük çaplı hasara yol açmadan söndürülürken, kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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