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Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada yangın çıktı
6 saat önce
Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada çıkan yangınlar söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Avcılar'da 3 saatte 4 farklı binada çıkan yangınlar söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Cihangir Mahallesi Denizcan Sokak, Ürün Sokak ve Baytar Sokak ile Ambarlı Mahallesi Özlem Sokakta olmak üzere 4 binada 3 saat içinde yangın çıktı.
Binalardan bazılarının çatı bazılarının bodrum katlarında başlayan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangınlar büyük çaplı hasara yol açmadan söndürülürken, kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
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