AVCILAR'DA 3 YILDIR KULLANILMAYAN KAMYONET ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA 3 YILDIR KULLANILMAYAN KAMYONET ALEV ALEV YANDI

27.09.2022 09:18

AVCILAR'da arızalanmasının ardından 3 yıldır yol kenarında park halinde olan kamyonet alev alev yandı.

AVCILAR'da arızalanmasının ardından 3 yıldır yol kenarında park halinde olan kamyonet alev alev yandı. Yangının başlamasından hemen önce çocukların kamyonetin yanında oyun oynadıkları iddia edildi.

Ambarlı Mahallesi Arma Sokak'ta, arızalanmasının ardından 3 yıldır aynı yerde park halinde duran kamyonette dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, kamyonetin yanında oyun oynayan çocukların uzaklaşmasının ardından araçtan duman ve ardından alevler yükseldi. Haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Kamyonet, tamamen yandı.

Görgü tanıklarından Hasan Ünlüoğlu, "Bu araç 3 yıldır park halinde. Yanmadan önce orada çocuklar oynuyordu. Yangını onlar çıkarmış olabilir" dedi. Polis, yangın ile ilgili araç sahibi aile ve çevredekilerin bilgisine başvurdu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AVCILAR'DA 3 YILDIR KULLANILMAYAN KAMYONET ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA 3 YILDIR KULLANILMAYAN KAMYONET ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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