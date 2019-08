Avcılar'da 32 yıllık bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

Avcılar'da 32 yıllık bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya 8 blokluk binada yapı denetim firması tarafından riskli raporu verildiİSTANBUL - Avcılar'da 8 bloktan oluşan sitenin bir bloğunda oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin ediyor.

İSTANBUL - Avcılar'da 8 bloktan oluşan sitenin bir bloğunda oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin ediyor. Özel bir yapı denetim firmasına başvuran vatandaşlar riskli olan binanın bir an önce yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor.

Cihangir Mahallesi Özbirlik Sitesi'nin E Bloğunda oturan vatandaşlar 17 Ağustos 1999 yılındaki büyük deprem öncesi yapılan 32 yıllık binanın deprem risk raporunu özel bir yapı denetim firması tarafından yaptırdı. Numuneler alınan binanın oturulamayacak kadar riskili olduğu öğrenildi. İddiaya göre, 8 bloktan oluşan sitenin diğer blok sakinleri ise yıkıma yanaşmadı. Evlerin içindeki kolonlardan geceleri kolonlardan ses duyduklarını ve kolonların betonlarının deforme olduklarını söyleyen bina sakinleri yetkililerden yardım bekliyor. Bir an önce belediyeye başvuracaklarını ifade eden vatandaşların riskli binayı 60 gün içinde boşaltmaları gerektiği öğrenildi. Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler de riskli binayı yerinde inceleyerek, çalışma başlattı.

"Gece ses duyduk, korktuk"

20 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyleyen vatandaşlardan Sakine Kekeç, " Biz bir an önce ne yapılacaksa yapılmasını istiyoruz. Blok halinde site halinde oturuyoruz biz. Diğer site sakinleri yanaşmadığı için bir şey yapamıyoruz. Diğer arkadaşlar yıkıma yanaşmıyor kimisi sağlam diyor kimisi oturalım diyorlar. Ben gece birkaç kez ses duydum kolonlardan. Biz tedirginleştik" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

