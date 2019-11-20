Son Dakika Haberleri: Avcılar'da 4 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma
Son Dakika Güncel Avcılar'da 4 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma - Son Dakika

Avcılar'da 4 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma

6 saat önce

AVCILAR'daki araç trafiğine kapalı, gündüz saatlerinde yaya trafiğinin yoğun olduğu Marmara Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinde mantolama çalışması yapan işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları yürekleri ağıza getirdi.

Avcılar'da 4 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma, System.String[]

AVCILAR'daki araç trafiğine kapalı, gündüz saatlerinde yaya trafiğinin yoğun olduğu Marmara Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinde mantolama çalışması yapan işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları yürekleri ağıza getirdi.

İşçiler, 4 katlı binanın ön cephesinde mantolama çalışması için iskelet kurmaya başladı. 4'üncü katın üstüne kadar sürdürülen iskelet kurma çalışmaları sırasında demir kalas ve tahtalar iple yukarı çekildi. İki işçi yerdeki arkadaşlarının bağladığı kalas ve demir tabakaları yukarı çekerek çalışacakları yerleri hazırlamaya başlarken, yoldan geçenler de işçilerin çalışmasını endişe ve şaşkınlıkla izledi. Tehlikeye aldırmayan işçiler, iskelede yürüyerek sağa sola giderken üst tarafta çalışacakları yerleri de hazırlamayı sürdürdü. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan sürdürülen bu tehlikeli çalışma sırasında zaman zaman mola veren veya arkadaşlarının yanına inmeleri gereken işçiler,  zaman zaman kurdukları iskeledeki  borulara tutundu. İskelenin kurulmasının ardından yoldan geçenlerin başına bir parça düşmemesi amacıyla örtü açıldı.


Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:19 Kaynak: DHA
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