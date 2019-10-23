Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı
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Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:06 Kaynak: İHA
Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binayı sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
(İHA)
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