Son Dakika Haberleri: Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı
Son Dakika Güncel Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı

Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı

35 dakika önce

Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı, System.String[]

Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binayı sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

(İHA)

İtfaiye, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:06 Kaynak: İHA
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