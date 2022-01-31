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Avcılar'da 4. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika

Avcılar'da 4. kattan düşen kadın öldü

31.01.2022 22:53
Avcılar'da 4. kattan düşen kadın öldü

Avcılar'da bir binanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Avcılar'da bir binanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Kübra Ece, dün sabaha karşı Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katından henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ece, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Gümüşpala, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da 4. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika


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