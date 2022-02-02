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Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı

02.02.2022 12:32
Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı

AVCILAR'da sevgilisinin 4'üncü kat balkonundan düşerek ölen Kübra Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

AVCILAR'da sevgilisinin 4'üncü kat balkonundan düşerek ölen Kübra Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Kübra Ece'nin sevgilisi ile araca gittiği ancak, kapıyı açamayınca tekrar binaya döndüğü görüldü.

Olay, geçen 30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.  Polis,  30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş.,  Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken polis, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Kübra Ece'nin Mehmet Emre Ş.'nin evine sabaha karşı geldiği burada sevgilisi ile evinde konuk olan Brezilyalı bir kadın ve arkadaşını görünce tartışarak evden çıkıp aracına gittiği belirtildi. Mehmet Emre Ş.'nin genç kızın arkasından gittiği aracın kapısının açılmaması üzerine Ece'nin eve döndüğü görüldü. Kol kola yürüyen Mehmet Emre Ş. ile güvenlik kamerası kayıt saatine göre saat 04.48'de görüntülenen Kübra Ece'nin kısa süre sonra 4'üncü kattan düştüğü anlaşıldı.Küçükçekmece Cumuriyet Savcılığı tarafından cinayet mi intihar mı olduğu araştırılan olay ile ilgili gözaltına alınan biri yabancı uyruklu kadın ile Mehmet Emre Ş.'nin yanı sıra gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.


- İstanbul
Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
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Devlet Hastanesi, Mehmet Emre, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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