Avcılar'da balkon çöktü, bina mühürlendi - Son Dakika
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Avcılar'da balkon çöktü, bina mühürlendi

20.08.2022 18:10
Avcılar'da balkon çöktü, bina mühürlendi

Avcılar'da, 42 yıllık binanın son katındaki dairenin balkonu çöktü.

Avcılar'da, 42 yıllık binanın son katındaki dairenin balkonu çöktü. Çökme sırasında dükkandan çıkan müşterilerin panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Merkez Cami Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yıllık 4 katlı binanın son katındaki balkon bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken balkonu fark eden kaldırımdan geçen vatandaşlar, etrafa kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, polis güvenlik amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra itfaiye ekipleri asılı kalan beton ve demir parçaları söktü. Sökümün ardından polis ve zabıta ekipleri, içinde 9 dairenin olduğu binayı tahliye ederek mühürledi. Binanın girişi bariyer ve şeritle kapatıldı.

Olayı anlatan görgü tanığı esnaf Sertaç Atilla, "Sabah en son kattaki balkonda çöküntü oldu. Biz de burada esnafız, sese gürültüye çıktık. Yaralanan yok, gerekli makamlar hepsi müdahale etti. Bina mühürlendi. Bir tedirginlik oldu ama bir şey olmadı" diye konuştu.

"Çökme anı güvenlik kamerasında"

Öte yandan çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere iş yerinden çıkan müşterilerin balkonun çöktüğünü fark edip panik olduğu anlar yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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AVCILAR'DA BALKONU ÇÖKEN BİNA MÜHÜRLENDİ; ÇÖKME ANI KAMERADA AVCILAR'DA BALKONU ÇÖKEN BİNA MÜHÜRLENDİ; ÇÖKME ANI KAMERADA
Kaynak: İHA

Avcılar, İtfaiye, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da balkon çöktü, bina mühürlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da balkon çöktü, bina mühürlendi - Son Dakika
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