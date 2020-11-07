Son dakika haber! AVCILAR'DA 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KEDİ, 8 SAAT SONRA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI - Son Dakika

AVCILAR'da 5 kattan düşerek duvar aralığına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde sokakta bulunarak Bolat ailesi tarafından sokakta yavru olarak bulduktan sonra sahiplenilen kedi saat 03.30 sıralarında açık bırakılan balkon kapısından dışarı çıktıktan sonra 5'inci kattan düştü. Ev sakinleri sabah uyandıklarında kediyi bulamayınca aramaya başladı. Özden Çağan Bolat, daha önce de balkondan düşen kediyi ararken duyduğu ses üzerine 'Minik' ismini verdikleri kedinin komşu binanın bahçe duvarının aralığında sıkıştığını fark etti. Bolat'ın tüm çabalarına rağmen kedi çıkarılamadı. Çağrılan itfaiye ekibi balkondan düştükten sonra gece karanlığında bahçe duvarı arasındaki boşlukta 8 saate yakın mahsur kalan kediyi çıkarmaya çalıştı. İtfaiye erinin 10 dakikalık çabası ile kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak, Özden Çağan Bolat ve kız kardeşi İrem Bolat'a teslim edildi. Ağabey Bolat, "Teras katında oturuyoruz. Gece yatarken annemi rahatsız etmesin diye kapıyı biraz açık bırakıyoruz. Annem işe giderken kedimizin gece saat 03.30'dan bu yana kayıp olduğunu söyleyince onu aradım, bulamadım. Komşu bahçede sesini duydum, duvar dibindeki aralıkta gözlerini görünce çıkarmak istedim, sonuç alamadım. Allah itfaiyeci arkadaşlardan razı olsun gelip onu çıkardılar" dedi.