Üye Girişi
AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ

02.02.2022 09:44

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan 5 katlı binadan yan taraftaki kafenin üzerine düşen moloz parçaları işyerinin camlarını kırdı, tentesinin yırtılmasına ve bazı tesisatlarının zarar görmesine neden oldu.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan 5 katlı binadan yan taraftaki kafenin üzerine düşen moloz parçaları işyerinin camlarını kırdı, tentesinin yırtılmasına ve bazı tesisatlarının zarar görmesine neden oldu.

Ambarlı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı bina sakinleri bir süre önce anlaşarak yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılarak yeniden yapılmasına karar verdi. Binanın yıkımı trafiği aksatırken, makas ile beton bloklar kesildi. Bitişikteki kafenin üzerine düşen moloz ve beton parçaları işyerinin önemli bölümünü kapatan tentesini yırtarken bazı camlarını kırdı, çerçeve ve elektrik tesisatı zarar gördü. İşyeri sahiplerinden Ömer Çakal, "Fazla önlem alınmadığı için hasar meydana geldi. Ciddi hasar var şu anda. Yıkım nedeniyle iki günden bu yana müşteri kabul edemiyoruz. Hasar konusunda tespit yaptıracağız. Keşif ekibi maliyeti çıkaracak. Karşılanması için arkadaşlarla görüşeceğiz" dedi.

Hemen karşıda emlak ofisi bulunan Beşir Zengin, kentsel dönüşüm çalışmalarının yeterli önlem yapılmadan gerçekleştirildiğini belirtirken, " Avcılar'daki yıkımda yeterince güvenlik önlemi alınmıyor. Müteahhitler yeni binanın nasıl yapılacağını en ince ayrıntısına kadar simüle ediyor. Yıkım çalışmalarında da benzer yol izlenmeli. Buradaki çalışmada hasar gören kafe 10-15 gün iş yapamayacak. Mağduriyetlerin önüne geçmek için önlem alınmalı" diye konuştu.

Kafenin içerisine kırılan cam ve yırtılan tenteden düşen molozlar temizlendi.

AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ
AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ
AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ
AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ
AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ
AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Caddesi, geri dönüşüm, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:03 Bu araçların değeri milyonları buluyor! Yıllardır kaderlerine terk edildiler, yedieminde çürüyorlar
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar böyle kaçtı
09:38 Alzheimer hastası nine 2 gündür kayıptı! Jandarma çareyi drone ile aramakta buldu
09:25 Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!
09:24 Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
08:58 İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde
08:56 Ülkesinde tutuklanan adama tuzak üstüne tuzak! 225 milyon lirasına tedbir konuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:16:06. #1.11#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement