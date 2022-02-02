AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA YIKTIRILIRKEN YANDAKİ KAFE ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan 5 katlı binadan yan taraftaki kafenin üzerine düşen moloz parçaları işyerinin camlarını kırdı, tentesinin yırtılmasına ve bazı tesisatlarının zarar görmesine neden oldu.

Ambarlı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı bina sakinleri bir süre önce anlaşarak yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılarak yeniden yapılmasına karar verdi. Binanın yıkımı trafiği aksatırken, makas ile beton bloklar kesildi. Bitişikteki kafenin üzerine düşen moloz ve beton parçaları işyerinin önemli bölümünü kapatan tentesini yırtarken bazı camlarını kırdı, çerçeve ve elektrik tesisatı zarar gördü. İşyeri sahiplerinden Ömer Çakal, "Fazla önlem alınmadığı için hasar meydana geldi. Ciddi hasar var şu anda. Yıkım nedeniyle iki günden bu yana müşteri kabul edemiyoruz. Hasar konusunda tespit yaptıracağız. Keşif ekibi maliyeti çıkaracak. Karşılanması için arkadaşlarla görüşeceğiz" dedi.

Hemen karşıda emlak ofisi bulunan Beşir Zengin, kentsel dönüşüm çalışmalarının yeterli önlem yapılmadan gerçekleştirildiğini belirtirken, " Avcılar'daki yıkımda yeterince güvenlik önlemi alınmıyor. Müteahhitler yeni binanın nasıl yapılacağını en ince ayrıntısına kadar simüle ediyor. Yıkım çalışmalarında da benzer yol izlenmeli. Buradaki çalışmada hasar gören kafe 10-15 gün iş yapamayacak. Mağduriyetlerin önüne geçmek için önlem alınmalı" diye konuştu.

Kafenin içerisine kırılan cam ve yırtılan tenteden düşen molozlar temizlendi.