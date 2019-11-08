Avcılar 'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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