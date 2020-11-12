Avcılar'da açık alanda maske takmayan ve sigara içmeyenlere 900'er lira ceza - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak yayımladığı genelge ile halkın yoğun olduğu cadde, sokak ve meydanlarda getirilen sigara içme yasağına Avcılar 'da uymayanlara ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 16.30'dan itibaren araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi ile ilçedeki en önemli ulaşım noktalarından biri olan Merkez Üniversite Kampusü durağının iki tarafında denetim yapıldı. Ekipler, maskesiz olanların yanı sıra sigara içerek yürüyenleri tek tek tespit ederek ceza uyguladı. Maske ve sigara yasağına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 900'er lira idari para cezası uygulandı. Ellerindeki sigaraları gizlemeye çalışan veya hemen yere atanlar cezayı öğrenince bundan haberleri olmadığını söyledi.