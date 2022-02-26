AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI - Son Dakika
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AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI

26.02.2022 11:43

AVCILAR'da sembol ağaçlardan 150 yıllık meşe ağacının kesilmesi sırasında tartışma yaşandı.

AVCILAR'da sembol ağaçlardan 150 yıllık meşe ağacının kesilmesi sırasında tartışma yaşandı.

Merkez Mahallesi Havuz Meydanı'nın yakınında bulunan ilçedeki sembol ağaçlardan biri olan meşe ağacını kesmek için İBB görevlileri geldi. Güçlükle kesilebilen ağacın ayrılan parçalarını Avcılar Belediyesi görevlileri iş makineleri ile kamyonlara yükleyerek götürdü. Hemen yanında kentsel dönüşüm için boşaltılan ve yıkım için hazırlıkları sürdürülen binanın yanındaki ağacın kesildiğini görenler bu duruma tepki gösterdi. Görevliler ağacın kuruduğunu, Anıtlar Kurulu tarafından kesilmesi için karar alındığını, kendilerinin verilen talimatı yerine getirdiklerini söyledi. Birçok kişi hemen yakındaki inşaatı gösterirken ağacın ortadan kaldırılması ile burasının araç park yeri olarak düzenleneceğini öne sürdü. Sosyal medyada eleştiri ve tepkiler üzerine Avcılar Belediyesi hesabından "Bahse konu ağaç 4 yıl önce kurumuş olup, can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğu için Anıtlar Kurulu tarafından müdahale edilmiştir" açıklaması yapıldı.

AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI
AVCILAR'DAAĞAÇ KESİM TARTIŞMASI

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istanbul büyükşehir belediyesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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