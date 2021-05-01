AVCILAR'DA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

AVCILAR'DA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
01.05.2021 10:19
AVCILAR'da dolaştırılmak üzere parka götürülen evcil kedi, bir köpekten korkunca tırmandığı ağaçtan inemedi.
AVCILAR'da dolaştırılmak üzere parka götürülen evcil kedi, bir köpekten korkunca tırmandığı ağaçtan inemedi. İtfaiye ekibi, kediyi kurtardı.
Sokağa çıkma kısıtlamasında dolaştırılmak üzere Firuzköy Mahallesi'ndeki Deli Orman Parkı'na getirilen evcil kedi, bir köpeği görünce korktu ve ağaca tırmandı. Köpek bölgeden uzaklaştırılırken, ağaçta oldukça yükseğe tırmanan kedi bir türlü indirilemedi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye erlerinden biri merdivenle ağaca çıktı. Kedinin bulunduğu yere tırmanan itfaiye eri, kediyi yakaladı. Diğer bir itfaiye erinin de merdivene tırmanması sonucu kurtarılan dişi kedi sahiplerine teslim edildi.
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