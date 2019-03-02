Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Ahşap Baraka Alev Alev Yandı

Avcılar'da Ahşap Baraka Alev Alev Yandı

50 dakika önce

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Avcılar'da boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap baraka alev alev yandı.

Avcılar'da Ahşap Baraka Alev Alev Yandı, System.String[]
Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA 

Avcılar'da boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap baraka alev alev yandı. 

Firuzköy Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap barakada saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm barakayı sardı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü baraka kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. 

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Olay yerinden görüntü

-Yangından görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiyenin gelişi ve itfaiye araçları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:38 Kaynak: DHA

İtfaiye, DHA, Avcılar, Güncel
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