Avcılar'da Ahşap Baraka Alev Alev Yandı
1 saat önce
AVCILAR'da boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap baraka alev alev yandı.
AVCILAR'da boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap baraka alev alev yandı.
Firuzköy Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap barakada saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm barakayı sardı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekiplerinin söndürdüğü baraka kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:23 Kaynak: DHA
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