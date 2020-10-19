Avcılar'da aileye baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Avcılar'da aileye baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı
19.10.2020 17:38
Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / AVCILAR'da park yeri yüzünden tartıştıkları aile üyelerine baltayla saldıran şüpheliler "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/ AVCILAR'da park yeri yüzünden tartıştıkları aile üyelerine baltayla saldıran şüpheliler "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde park yerini bahane eden Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik, Çakır ailesiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şüpheli, anne Asiye Çakır, baba Mevlüt Çakır ve oğul Şerif Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildiler. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiler.
Son Dakika MHP'den "askıda ekmek" eleştirilerine çok sert cevap: Askıda ekmeğe siyaset katmak ekmeğe zehir sürmektir Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi