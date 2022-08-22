Avcılar'da 'aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar konuştu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Avcılar'da 'aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar konuştu... O anlar kamerada

22.08.2022 15:17

Avcılar'da 'aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar konuştu.

Avcılar'da 'aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar konuştu... O anlar kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da evli bir adamla birlikte olduğu iddia edilen kadın, adamın ailesi tarafından sokak ortasında darp edildi. Dakikalarca devam eden olayda sopa ve yumruklar konuşurken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın evli bir adamla ilişki yaşadığını öğrenen adamın ailesi durumdan haberdar oldu. Öfkelenen adamın ailesi kadına saldırdı. Dakikalarca devam eden olayda, sopa, tekme, yumruklar havada uçuşurken, mahalleli tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da 'aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar konuştu... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da 'aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar konuştu... O anlar kamerada - Son Dakika
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