AVCILAR'DA ALEV ALEV YANAN RESTORANDAN YAVRU KÖPEĞİN KURTULUŞU - Son Dakika
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AVCILAR'DA ALEV ALEV YANAN RESTORANDAN YAVRU KÖPEĞİN KURTULUŞU

08.07.2022 11:34

AVCILAR'da Küçükçekmece Gölü kıyısında bulunan bir restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

AVCILAR'da Küçükçekmece Gölü kıyısında bulunan bir restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki bir başka restoranın da etkilendiği yangında yavru bir köpek yanan restorandan sağ çıktı.

Yangın saat 04.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki Göl Boyu Sokak'taki iki gün sonra bir başka kişiye devredilmek üzere hazırlığı yapılan restoranda başladı. Alevler kısa sürede mutfak ve ocağın bulunduğu bölümü sardı. Bitişikteki bir başka restoranın da kısmen yanmasına neden olan yangının bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, bitişikteki restoranın sahiplerinden Cengiz Topaloğlu, 'Bize haber verdiler hemen geldik. Bekçimiz içeride olduğu sırada yangın çıkmış. Elektrik konağı diyorlar" dedi.

Restoranın mutfak bölümündeki çitlerin üzerine yola bakan tarafa asılı bulunan Türk bayrağının alevlerden etkilenmediği görüldü. Son incelemelerini yapan kadın itfaiye eri büyük ölçüde yanan buzdolabının arkasına sinmiş her tarafın is kaplamış bir yavru köpeği fark etti. Yavru köpek hemen bulunduğu yerden alındı. Küçük birkaç yanığı bulunan yavru köpek yıkanarak temizlenmeye çalışılmasından sonra koşarak büyük bir köpeğin yanına gitti. Yangının çıkış nedeni ve hasar belirleme çalışmaları sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ALEV ALEV YANAN RESTORANDAN YAVRU KÖPEĞİN KURTULUŞU - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA ALEV ALEV YANAN RESTORANDAN YAVRU KÖPEĞİN KURTULUŞU - Son Dakika
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