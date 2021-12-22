AVCILAR'DA ALEV TOPUNA DÖNEN MİNİBÜS KAYARAK AĞACA ÇARPTI - Son Dakika

AVCILAR'da alev alan park halindeki minibüs kayarak ilerledikten sonra bir ağaca çarptı

Olay, Firuzköy Mahallesi Korutürk Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ali Eminoğlu minibüsün ön bölümünden duman çıktığını görünce hemen park ederek araçtan indi. Eminoğlu, bir anda alevler içerisinde kalan minibüsün söldürülmesini için itfaiyeyi aradı. Rampada park edilen minibüs hareket etti. Alev topu halinde karşıdan gelen araçlar olduğu halde hızla ilerlemeye başlayan minibüs, yaklaşık 50 metre ileride yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kısa sürede gelen Avcılar İtfaiyesi ekibi minibüsü söndürdü. Araç metal yığınına dönerken, yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.