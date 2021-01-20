Avcılar'da alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı - Son Dakika

Avcılar'da alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı

20.01.2021 07:22

Avcılar'da alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı Avcılar'da yangın çıkan bir daireden alevler yükselirken evde mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı.

Avcılar'da alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı

İSTANBUL - Avcılar'da yangın çıkan bir daireden alevler yükselirken evde mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken daireden tahliye edilen 3 kişi, sağlık ekiplerinin uyarılarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti.

Yangın, saat 05: 00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Sebzeci Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 1'inci katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında elektrik atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen bir oda alevler içerisinde kaldı. Ev içerisinde koridorları da kaplayan yoğun duman nedeniyle dışarıya çıkamayan ev sakinleri, balkona sığındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ev sakinleri hastaneye gitmeyi reddetti

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evin balkonunda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekledi. Yangının söndürülmesiyle birlikte evde bulunan 3 kişi tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ederek hastaneye kaldırmak istediği ev sakinleri hastaneye gitmeyi reddetti. Yangından tahliye edilen Halit Türkyılmaz, eşi ve evde bulunan diğer bir kişiye rıza metnini imzalatan sağlık ekipleri müdahale edemeden olay yerinden ayrıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri binada duman tahliyesi yaparken polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Avcılar'da alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı
Avcılar'da alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı
Avcılar'da alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı
Avcılar'da alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı

Cihangir Mahallesi, Avcılar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan vatandaşlar balkona sığındı - Son Dakika


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