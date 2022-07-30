Avcılar'da tekmeli tokatlı "laf atma" kavgası kamerada - Son Dakika
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Avcılar'da tekmeli tokatlı "laf atma" kavgası kamerada

30.07.2022 10:50
Avcılar'da tekmeli tokatlı "laf atma" kavgası kamerada

Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen kişi, bir grup gencin yanındaki kıza laf atınca ortalık karıştı.

Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen kişi, bir grup gencin yanındaki kıza laf atınca ortalık karıştı. Şahıs ve gençler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga kameraya yansıdı.

Olay, 12 Temmuz Salı günü Avcılar Sahil'de bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir şahıs çevrede bulunan bir grup gencin yanındaki kıza laf attı. Bunun üzerine gençler ve şahıs arasında tekme tokat kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Avcılar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da tekmeli tokatlı 'laf atma' kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da tekmeli tokatlı "laf atma" kavgası kamerada - Son Dakika
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