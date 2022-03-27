İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI

27.03.2022 01:07

AVCILAR'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yan yolda bir otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak D-100 karayolundaki 2 otomobile çarptı.

AVCILAR'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yan yolda bir otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak D-100 karayolundaki 2 otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 2.60 promil alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında meydana geldi. D-100 yan yolda Küçükçekmece istikametine ilerleyen Cem K. yönetimindeki 34 AG 6337 plakalı otomobil, Selçuk G. yönetimindeki 43 DD 845 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak karayoluna girdi. Cem K.'nin kullandığı otomobil, D-100 karayolu üzerinde de Mustafa Erbakan O. ve Mehmet Ali K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, Sevim Kaymak isimli bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, sürücü Cem K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen sürücü Cem K.'nin 2.60 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun trafiği bir süre aksadı.

Kazaya karışan sürücü Mehmet Ali Kaymak, "Ben sağ şeritte ilerlerken yan taraftan bir tane araba geldi. Yan yoldan demirleri kırmış, yan tarafımızdan vurdu. Yanımda eşim vardı, o şuan hastaneye gitti. Toplam 3 araca çarptı" dedi.

İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI
İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI

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Anadolu Lisesi, Otomobil, Avcılar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI; 1 YARALI - Son Dakika
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