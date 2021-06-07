Avcılar'da anne sütü bilinçlendirme eğitimleri başladı - Son Dakika

Toplum sağlığı ve çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Avcılar Belediyesi, anne sütü kullanım oranını artırmak amacıyla yeni bir projeye daha imza attı.

Avcılar Belediyesi, "Güçlü Kadın, Sağlıklı Nesil" sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında anne sütü kullanımını artırmaya yönelik eğitimler başlattı. Proje detaylarını paylaşmak ve gönüllü anneleri buluşturmak amacıyla bugün Barış Manço Kültür Merkezi'nde "Güçlü Kadın, Sağlıklı Nesil" proje tanıtım toplantısı düzenlendi. Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu'nun koordinatörlüğünde yürütülen proje Avcılar'da anne sütü kullanım oranını Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine çıkartarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Avcılar Belediyesi ev sahipliğinde yürütülecek projenin ortaklarından olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSADEM, İstanbul'u Sevenler Kültür Sanat Derneği, İstanbul Vakfı ve Nuhoğlu Vakfı Kadınlar Komitesi temsilcilerinin sunum yaptığı toplantının açılış konuşmasını Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli yaptı.

Hançerli konuşmasında şunlara değindi: "Bir hayali hayata geçirmek için yola çıktık. Şimdi sağlıklı nesiller yetiştirmenin, geleceği kurma yolculuğunun ilk adımını atıyoruz. Bu yolculukta bize eşlik edecek gönüllü annelerimiz var. Her birine çok özel sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Geleceği kurabilmenin en önemli yapı taşlarından dayanışma ile birlikte yürüyoruz. Gelecek siz değerli gönüllü annelerin güzel ellerinde yükselecek. Her birinize henüz doğmamış Avcılarlı çocuklarımız adına teşekkür ederim".

7 Haziran'da pilot bölge olarak seçilen Yeşilkent Mahallesi'nde başlayacak ve 4 gün sürecek eğitimlerle anne sütü kullanım oranını yüzde 50 üzerine çıkarmak, bebek ölümlerini azaltmak, bölgede sağlık hizmetinden yararlanma oranını artırmak, engellilik durumları ve kronik hastalıkları mümkün olduğunca azaltmak hedefleniyor. Proje kapsamında seçilen anne ve anne adaylarından oluşan 500 kadına, anne sütünün önemi hakkında bilgilendirici eğitimler verilecek. Bunun yanı sıra bebeğin doğduğu ilk andan itibaren belediye bünyesinde görevli neonatolog ve psikologlarca 3 ay boyunca ev ziyaretleri ile anne ve bebeğin takibe alınması planlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Avcılar Belediyesi bu hizmetlere ek olarak, temel koruyucu sağlık hizmetlerine ve ihtiyaç sahibi annelere beşik, anne sütünü artıracak temel gıda malzemeleri, biberon ve emzik dışında bebeğin ihtiyacı olacak malzemeler konusunda da destek sunacak. - İSTANBUL