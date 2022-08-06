AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON YAPTI

AVCILAR'da annesi ve kız kardeşini satırla tehdit ettikten sonra kendisini eve kitleyen Metin İhsan Y. özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı
Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. Elinde satır bulunan Metin İhsan Y., anne ve kız kardeşi ile tartıştı. Anne ve kızı kaçarak komşuya sığınırken Metin İhsan Y., kapıyı kilitledi. Polis ekipleri gelerek Metin İhsan Y.'yi ikna etmeye çalıştı.Ancak, sonuç alamadı. Saatler süren çaba sonuç vermeyince özel harekat timleri harekete geçti. Özel harekat polisi kapıyı kırarak
Metin İhsan Y.'yi gözaltına aldı. Kelepçelenen şüpheli, polis merkezine götürdü.
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