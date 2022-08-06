Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. Elinde satır bulunan Metin İhsan Y., anne ve kız kardeşi ile tartıştı. Anne ve kızı kaçarak komşuya sığınırken Metin İhsan Y., kapıyı kilitledi. Polis ekipleri gelerek Metin İhsan Y.'yi ikna etmeye çalıştı.Ancak, sonuç alamadı. Saatler süren çaba sonuç vermeyince özel harekat timleri harekete geçti. Özel harekat polisi kapıyı kırarak

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON YAPTI - Son Dakika

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