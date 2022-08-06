AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON YAPTI - Son Dakika
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AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON YAPTI

06.08.2022 23:26

AVCILAR'da annesi ve kız kardeşini satırla tehdit ettikten sonra kendisini eve kitleyen Metin İhsan Y. özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandıAmbarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi.

AVCILAR'da annesi ve kız kardeşini satırla tehdit ettikten sonra kendisini eve kitleyen Metin İhsan Y. özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı

Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. Elinde satır bulunan Metin İhsan Y., anne ve kız kardeşi ile tartıştı. Anne ve kızı kaçarak komşuya sığınırken Metin İhsan Y., kapıyı kilitledi. Polis ekipleri gelerek Metin İhsan Y.'yi ikna etmeye çalıştı.Ancak, sonuç alamadı. Saatler süren çaba sonuç vermeyince özel harekat timleri harekete geçti. Özel harekat polisi kapıyı kırarak

Metin İhsan Y.'yi gözaltına aldı. Kelepçelenen şüpheli, polis merkezine götürdü.

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AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON YAPTI  (1) AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON YAPTI  (1) KADIKÖY'DE SAATLER SÜREN TIR KURTARMA ÇABASI KADIKÖY'DE SAATLER SÜREN TIR KURTARMA ÇABASI
Kaynak: DHA

Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON YAPTI - Son Dakika
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