Avcılar'da araç içerisinden sıkılan kurşun fırına isabet etti - Son Dakika

Avcılar'da araç içerisinden sıkılan kurşun fırına isabet etti

21.04.2021 09:50
Avcılar'da araç içerisinden sıkılan kurşun fırına isabet etti, System.String[]

Avcılar'da bir araç içerisinden yoldaki başka bir araca sıkılan kurşun, fırına isabet etti.

Avcılar'da bir araç içerisinden yoldaki başka bir araca sıkılan kurşun, fırına isabet etti. Pide kuyruğunda bekleyen vatandaşlar şans eseri yara almazken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 19.45 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı siyah renkli minibüs ile bir otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacada minibüsün içerisindeki bir şahıs dışarıya doğru tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu çıkan kurşunlardan bir tanesi ise iftar vakti fırının camına geldi.

Pide kuyruğunda az kalsın canından oluyorlardı

Kovalamaca sırasında tabancadan çıkan kurşun vatandaşların pide almak için beklediği fırına isabet etti. O sırada iftar öncesinde pide almak için bekleyen vatandaşlar az kalsın canından oluyordu. Kurşunun vatandaşlara isabet etmemesi ise olası bir faciayı önledi. Öte yandan, içerisinden ateş açılan siyah renkli minibüs ara sokaklara girerek kayıplara karıştı.

"Siyah minibüsten açılan ateş sonucu çıkan kurşun, iftar vakti fırının camına geldi"

Olay anında orada olduğunu söyleyen ve adını vermek istemeyen bir genç, "Siyah minibüsle bir araç geldi. Elinde silah vardı. Silahla ateş etti. Biz korkudan aşağı kaçtık. Bir tane adam da elinde sopayla aşağı dereye doğru kaçıyordu. Hatta mermi fırına doğru gelmiş. Karşı komşudan adamlar indi. Silah aldılar. Ateş eden adamı takip etmeye gittiler. Olay olduğu zaman iftar vaktiydi. Mahallemizin fırınında pide sırası vardı. Ateş edildikten sonra herkes kaçtı. Cama geldi mermi" dedi.

Kovalamaca anı kameraya yansıdı

Taraflar arasındaki kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz renkli iki minibüsün yanından hızlıca geçen bir otomobil ile arkadan gelen siyah renkli minibüs arasında kovalamaca yaşanıyor. Yaşanılan kovalamaca esnasında dışarıya ateş açılıyor. - İSTANBUL

Avcılar'da araç içerisinden sıkılan kurşun fırına isabet etti
Avcılar'da araç içerisinden sıkılan kurşun fırına isabet etti
Avcılar'da araç içerisinden sıkılan kurşun fırına isabet etti

Otomobil, Avcılar, Minibüs, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da araç içerisinden sıkılan kurşun fırına isabet etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu! O anlar kamerada Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu! O anlar kamerada Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti Yıldönümünde aşka gelen Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı Yıldönümünde aşka gelen Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti         
10:14
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir         
09:45
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor         
09:42
Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı         
09:12
Elektrik voltajı aniden yükselince, 5 apartmandaki elektronik cihazlar bozuldu Elektrik voltajı aniden yükselince, 5 apartmandaki elektronik cihazlar bozuldu         
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın         
08:28
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri         
03:04
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi         
22:55
Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor         
22:53
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı         
17:59
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti         
17:24
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 10:45:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da araç içerisinden sıkılan kurşun fırına isabet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei