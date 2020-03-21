Avcılar'da araç trafiğine kapalı cadde boydan boya dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da araç trafiğine kapalı cadde boydan boya dezenfekte edildi - Son Dakika

Avcılar'da araç trafiğine kapalı cadde boydan boya dezenfekte edildi

6 saat önce

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehlikesine karşı Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi, boydan boya dezenfekte edildi.

Avcılar'da araç trafiğine kapalı cadde boydan boya dezenfekte edildi, System.String[]

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehlikesine karşı Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi, boydan boya dezenfekte edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri, Koronavirüse (Kovid-19) karşı sürdürdüğü dezenfekte çalışmaları kapsamında Marmara Caddesi'nde antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri ile detaylı bir biçimde dezenfekte etti. Üzerlerinde özel kıyafetler bulunan görevlileri gören esnaf ve yoldan geçenler dezenfeksiyon çalışmalarını ilgi ile izledi. Bazı işyeri sahipleri görevlilerden paspaslarını da yıkamalarını istedi.Temizlik görevlileri de yerde gördükleri atıkları süpürdü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Marmara, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:45 Kaynak: DHA

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