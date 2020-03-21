AVCILAR'DA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI CADDE BOYDAN BOYA DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI CADDE BOYDAN BOYA DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

AVCILAR'DA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI CADDE BOYDAN BOYA DEZENFEKTE EDİLDİ

16 dakika önce

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehlikesine karşı Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi, boydan boya dezenfekte edildi.

AVCILAR'DA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI CADDE BOYDAN BOYA DEZENFEKTE EDİLDİ, System.String[]

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehlikesine karşı Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi, boydan boya dezenfekte edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri, Koronavirüse (Kovid-19) karşı sürdürdüğü dezenfekte çalışmaları kapsamında Marmara Caddesi'nde antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri ile detaylı bir biçimde dezenfekte etti. Üzerlerinde özel kıyafetler bulunan görevlileri gören esnaf ve yoldan geçenler dezenfeksiyon çalışmalarını ilgi ile izledi. Bazı işyeri sahipleri görevlilerden paspaslarını da yıkamalarını istedi.Temizlik görevlileri de yerde gördükleri atıkları süpürdü.

Görüntü Dökümü:

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Avcılar Marmara Caddesi'ndeki dezenfekte çalışmalarından görüntüler

Paspaslarını yıkatan esnaf

Dezenfekte çalışmaları sırasında bir piyango satıcısı tezgahını kaldırmaya çalışırken


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Marmara, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:47 Kaynak: DHA

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