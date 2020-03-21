AVCILAR'DA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI CADDE BOYDAN BOYA DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehlikesine karşı Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi, boydan boya dezenfekte edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri, Koronavirüse (Kovid-19) karşı sürdürdüğü dezenfekte çalışmaları kapsamında Marmara Caddesi'nde antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri ile detaylı bir biçimde dezenfekte etti. Üzerlerinde özel kıyafetler bulunan görevlileri gören esnaf ve yoldan geçenler dezenfeksiyon çalışmalarını ilgi ile izledi. Bazı işyeri sahipleri görevlilerden paspaslarını da yıkamalarını istedi.Temizlik görevlileri de yerde gördükleri atıkları süpürdü.

Görüntü Dökümü:

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Avcılar Marmara Caddesi'ndeki dezenfekte çalışmalarından görüntüler

Paspaslarını yıkatan esnaf

Dezenfekte çalışmaları sırasında bir piyango satıcısı tezgahını kaldırmaya çalışırken