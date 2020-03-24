Avcılar'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu - Son Dakika

Avcılar'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu

6 saat önce

Avcılar Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Avcılar'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu, System.String[]

Avcılar Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Avcılar'a gelen başta taksi ve minibüsler olmak üzere araçlar belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.


Avcılar'da günlerdir aralıksız devam eden dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına ticari ve şahsi araçların araç dezenfeksiyonu da dahil edildi. Avcılar Belediyesi tarafından oluşturulan 'Araç dezenfekte noktası'nda ilçedeki ticari, özel veya resmi araçlar dezenfekte ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "İçinde bulunduğumuz süreci paniğe mahal vermeden ve ihmale yol açmadan disiplinli, titiz ve özenli bir çalışma performansıyla en iyi şekilde atlatacağız. Korona virüs salgını ortaya çıktığı andan itibaren, Avcılar Belediyesi olarak bu virüse karşı koordineli ve planlı çalışmalar yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Başkan Hançerli, "Ben Avcılar Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarıma ilk günlerden itibaren yürüttükleri çok yoğun ve etkin bir çalışmaları için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğümüz, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, Zabıta Hizmetleri Müdürlüğümüz çok etkin ve yaygın çalışmalar yürütüyor. Tüm müdürlüklerimiz bu süreçte çok aktif ve etkin rol aldılar. Bu çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan araçları dezenfekte edilen araç sahipleri de hizmetten ötürü Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve belediye ekiplerine teşekkür ettiklerini belirtti. - İSTANBUL

Turan Hançerli, Avcılar, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:09 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok         
22:35
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi         
17:50
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü         
17:45
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı         
17:33
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 15:39:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]