AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

06.04.2022 15:21
AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

AVCILAR'da araçların üzerine çıkarak, evlere giren hırsız yakalandı.

AVCILAR'da araçların üzerine çıkarak, evlere giren hırsız yakalandı.

Avcılar'da farklı tarihlerde 5 ayrı yerden, 12 cep telefonu, tablet ve 8 bin 400 TL çalındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkları gerçekleştiren ve araçların üzerine çıkarak bir eve girdiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı yabancı uyruklu A.M.'yi Yeşilkent Mahallesi'nde, 24 Mart'ta yakaladı. A.M., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİRİYORDU; 12 CEP TELEFONU VE 8 BİN 400 TL ÇALDI AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİRİYORDU; 12 CEP TELEFONU VE 8 BİN 400 TL ÇALDI

Türk Lirası, Avcılar, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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