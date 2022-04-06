AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

AVCILAR'da araçların üzerine çıkarak, evlere giren hırsız yakalandı.

Avcılar'da farklı tarihlerde 5 ayrı yerden, 12 cep telefonu, tablet ve 8 bin 400 TL çalındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkları gerçekleştiren ve araçların üzerine çıkarak bir eve girdiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı yabancı uyruklu A.M.'yi Yeşilkent Mahallesi'nde, 24 Mart'ta yakaladı. A.M., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.