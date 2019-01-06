Avcılar'da Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

Avcılar'da aranan kişilere yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 28 kişi yakalandı.

Avcılar'da aranan kişilere yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 28 kişi yakalandı.



Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan arama kararına istinaden ilçede 4 Ocak'ta 05.00 ile 14.00 saatleri arasında 79 adrese baskın düzenledi.



Baskınlarda "uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "hırsızlık" ve "aile içi şiddet" suçlarından aranması bulunan 28 kişi yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 kişiden, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 11'i cezaevine gönderildi, 17 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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