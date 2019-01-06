Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Aranması Bulunan Kişilere Operasyon: 28 Gözaltı

Avcılar'da Aranması Bulunan Kişilere Operasyon: 28 Gözaltı

1 saat önce

AVCILAR'da düzenlenen operasyonlarda aranma kaydı bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da Aranması Bulunan Kişilere Operasyon: 28 Gözaltı, System.String[]
AVCILAR'da düzenlenen operasyonlarda aranma kaydı bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde aranma kaydı olan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında 4 Ocak tarihinde 79 adrese baskın yapıldı. Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "hırsızlık" ve 'aile içi şiddet' suçlarından aranan 28 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 28 kişiden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel
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