Avcılar'da asansörde mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı - Son Dakika

AVCILAR'da dört katlı bir binanın asansöründe mahsur kalan iki çocuk itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Gülden Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katından asansöre binen Sefa ile Poyraz Kalebaş kardeşler kapısı açılmayan ve sürekli inip yukarı çıkan kabinde mahsur kaldı. Yakınları tarafından mahsur kaldıkları belirlenen çocukları kurtarabilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Kısa sürede sevk edilen itfaiye ekibi binaya girerek çocuklara seslenirken sakin olmalarını ve kısa süre içerisinde onları kurtaracaklarını söyledi. Yakınları endişe içerisinde gelişmeleri izlerken, bina sigortasının kapatılmasına karar verildi. Son bir deneme ile dış anahtarla kapı, giriş katında açıldı. Kabin zeminden yaklaşık 1 metre yukarıda dururken, Sefa ile Poyraz Kalebaş kardeşler itfaiye erleri tarafından indirildi. Çocuklar koşarak evlerine giderken yakınları da rahat bir soluk aldı.