Avcılar'da asker eğlencesinde pes dedirten 'korona' halayı - Son Dakika

Avcılar'da asker eğlencesinde pes dedirten 'korona' halayı

22.03.2021 08:57
Avcılar'da asker eğlencesinde pes dedirten 'korona' halayı, System.String[]

Korona virüs vakalarının her geçen gün artmasına rağmen Avcılar'da düzenlenen asker eğlencesi pes dedirtti.

Korona virüs vakalarının her geçen gün artmasına rağmen Avcılar'da düzenlenen asker eğlencesi pes dedirtti. Halayların çekildiği eğlencede sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Korona virüs vaka sayıları gün geçtikçe artarken Avcılar'da sosyal mesafesiz ve maskesiz asker eğlenceleri izleyenlere pes dedirtti. Sosyal mesafenin ve maske kuralının dikkate alınmadığı eğlencede halaylar çekilip meşaleler yakıldı. Görenlere pes dedirten görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların meşaleler yakarak halaylar çektiği görülüyor. Birçok kişinin maske takmadığı görüntüler pes dedirtti. - İSTANBUL

Koronavirüs, Avcılar, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da asker eğlencesinde pes dedirten 'korona' halayı - Son Dakika


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