Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar - Son Dakika

Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar

-Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonun kamerasına böyle yansıdı

İSTANBUL - Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda bulunan kamyondan havaya ateş açtılar. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, dün Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde asker uğurlaması için konvoy yapan şahıslar, uzun süre kornalar çalarak hareket etti. Konvoyda kamyonlar da vardı. Bazı kişiler kamyonundan camından silahla havaya ateş açtı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.