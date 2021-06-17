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İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA

17.06.2021 09:20

İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADAVeysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da iş yerinden çaldıkları eşyaları at arabasına yükleyerek götüren 3 kadın yakalandı.

İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA

Veysel TİMDU/ İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da iş yerinden çaldıkları eşyaları at arabasına yükleyerek götüren 3 kadın yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar, Üniversite Mahallesi'nde bulunan iş yerinin önüne 10 Haziran Perşembe günü saat 06.15 sıralarında at arabalı 3 kadın geldi. 3 kadından biri, dışarıda bulunan iş yerine ait çeşitli eşyaları at arabasına yükledi. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı. İlerleyen saatlerde iş yeri sahibi eşyaların çalınmış olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, kısa süre içinde yakalandı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA
İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA
İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA
İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA
İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA
İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA
İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA
İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA

Üniversite, Hırsızlık, Haziran, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? AVCILAR'DA AT ARABALI HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika


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