İstanbul Avcılar'da Atatürk anıtına baltalı saldırı! Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da Atatürk anıtına baltalı saldırı! Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

03.11.2022 00:03

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şahıs, polisler tarafından yakalandı. 27 yaşındaki şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı.

BALTAYLA DEFALARCA VURDU

İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
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Avcılar Kaymakamlığı: İlçemizdeki Atatürk Anıtı'na Zarar Veren M.H.T. Olay Yerinde Yakalandı Avcılar Kaymakamlığı: İlçemizdeki Atatürk Anıtı'na Zarar Veren M.H.T. Olay Yerinde Yakalandı AVCILAR'DA ATATÜRK ANITI'NA BALTAYLA SALDIRIN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI AVCILAR'DA ATATÜRK ANITI'NA BALTAYLA SALDIRIN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Namık Kemal, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Avcılar'da Atatürk anıtına baltalı saldırı! Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da Atatürk anıtına baltalı saldırı! Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı - Son Dakika
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