AVCILAR'DA ATIK DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika
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AVCILAR'DA ATIK DEPOSUNDA YANGIN

03.05.2022 09:37

AVCILAR'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde ısınmak amacıyla yakılan elektrik sobasından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sevk edilen ekibin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu oldukları belirtilen iki kişi Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AVCILAR'DA ATIK DEPOSUNDA YANGIN
AVCILAR'DA ATIK DEPOSUNDA YANGIN
AVCILAR'DA ATIK DEPOSUNDA YANGIN
AVCILAR'DA ATIK DEPOSUNDA YANGIN

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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