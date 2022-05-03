Avcılar'da atık malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Avcılar'da atık malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

03.05.2022 10:18
Avcılar'da atık malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Avcılar'da atık malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Avcılar'da atık malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geri dönüşüm için toplanan atık malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da atık malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da atık malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da atık malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Yeşilkent Mahallesi, İtfaiye, Avcılar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Avcılar'da atık malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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