Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Avm'nin Sinemasında Yangın Çıktı

Avcılar'da Avm'nin Sinemasında Yangın Çıktı

1 saat önce

Avcılar'da bir alışveriş merkezinin sinema katında yangın paniği yaşandı.

Avcılar'da Avm'nin Sinemasında Yangın Çıktı, System.String[]
Avcılar'da bir alışveriş merkezinin sinema katında yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin sinema katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Avcılar itfaiye grubu müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerini duman tahliyesi işlemi sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa
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