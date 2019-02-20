Avcılar'da Avm'nin Sinemasında Yangın Çıktı
59 dakika önce
Avcılar'da AVM'nin sinemasında yangın çıktıİSTANBUL - Avcılar'da bir alışveriş merkezinin sinema katında yangın paniği yaşandı.
Avcılar'da AVM'nin sinemasında yangın çıktı
İSTANBUL - Avcılar'da bir alışveriş merkezinin sinema katında yangın paniği yaşandı.
Edinilen bilgilere göre olay Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin sinema katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Avcılar itfaiye grubu müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerini duman tahliyesi işlemi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: İHA
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