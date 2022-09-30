AVCILAR'DA AYAKKABI MAĞAZASINDAN 650 BİN LİRAYI BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA AYAKKABI MAĞAZASINDAN 650 BİN LİRAYI BÖYLE ÇALDI

30.09.2022 10:24

AVCILAR'DA AYAKKABI MAĞAZASINDAN 650 BİN LİRAYI BÖYLE ÇALDIİhsan DÖRTKARDEŞ İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da, kepenklerini kırıp ayakkabı mağazasına giren 1 kişi, dolapta saklanan yaklaşık 650 bin lira tutarında para ve dövizi çalarak kaçtı.

AVCILAR'DA AYAKKABI MAĞAZASINDAN 650 BİN LİRAYI BÖYLE ÇALDI

İhsan DÖRTKARDEŞ İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da, kepenklerini kırıp ayakkabı mağazasına giren 1 kişi, dolapta saklanan yaklaşık 650 bin lira tutarında para ve dövizi çalarak kaçtı. Hırsızlık ve şüphelinin kaçarken bir tomar parayı düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, dün sabaha karşı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ayakkabı mağazasına saat 03.00 sıralarında gelerek, yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra kepenkleri kırıp içeri giren şüpheli, dolaba saklanan içinde yaklaşık 650 bin lira tutarında para ve dövizi alarak hızla kaçtı. Şüpheli uzaklaşırken 50 liralk bir tomar parayı mağazanın girişinde düşürdü. Kendisini gören çevredeki kişinin bağırmasına aldırmayarak kaçan şüpheliyi tespit edip yakalayabilmek için polis harekete geçti.

Mağazada çalışan Hamit Uçar, şüphelinin doğrudan paranın olduğu dolaba yöneldiğini, birkaç saniye içerisinde paraları alıp hızla uzaklaştığını anlattı. Mağazayı işleten kişinin bir gün sonra senet ödemek üzere yüksek miktarda para bulundurduğu, ayrıca yabancı müşterilerden yapılan satıştan elde edilen dövizin de burada sakladığı ifade edildi.

Hırsızlık ve şüphelinin kaçarken bir tomar parayı düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Hatay gündem: SPOR Sivasspor, Hatay maçında ilk galibiyet peşinde Hatay gündem: SPOR Sivasspor, Hatay maçında ilk galibiyet peşinde SPOR Michy Batshuayi: Derbide etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum SPOR Michy Batshuayi: Derbide etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum
Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA AYAKKABI MAĞAZASINDAN 650 BİN LİRAYI BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:37 İnsanda 50 yılda oluşan böbrek taşı, 13 aylık bebekten çıkarıldı!
14:36 Cesedi ırmak yakınında bağlı halede bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yapmış!
14:39 İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı
14:19 Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü
14:15 Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor
14:00 18 günlük gelinin yürek yakan sonu! Üzerine devrilen duvarın altında kalarak öldü
13:36 Başkan Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB çalışanlarına 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacak
13:36 Hull City'de Shota Arveladze dönemi bitti!
13:32 9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı
11:32 Antalya'da pitbull cinsi 3 köpek belediyeye ait kedi evine girdi, ortaya çıkan tablo yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 14:55:56. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA AYAKKABI MAĞAZASINDAN 650 BİN LİRAYI BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement