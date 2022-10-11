Avcılar'da ayakkabı mağazasından para çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da ayakkabı mağazasından para çalan 2 şüpheli yakalandı

11.10.2022 13:22

Avcılar'da bir ayakkabı mağazasına girerek çekmecedeki parayı çaldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Avcılar'da bir ayakkabı mağazasına girerek çekmecedeki parayı çaldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 29 Eylül'de Merkez Mahallesi Fatih Sokak'taki bir ayakkabı mağazasındaki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede yüzleri maskeli 2 şüphelinin mağazaya girerek çekmecede bulunan paraları bir poşete doldurduğu ve daha sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Şüphelilerin çaldıkları paranın 3 bin avro, 3 bin 500 dolar ve 250 bin lira olduğu belirtildi.

Hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen şüphelilerin eşkal ve kimlik bilgilerini belirleyen polis, Küçükçekmece'de 8 Ekim'de yapılan operasyonla Seçkin T. (39) ve Gökhan E'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Seçkin T'nin tutuklandığı, Gökhan E. hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Avcılar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da ayakkabı mağazasından para çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da ayakkabı mağazasından para çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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