Avcılar'da ayakkabı mağazasından para çalan 2 şüpheli yakalandı

Avcılar'da bir ayakkabı mağazasına girerek çekmecedeki parayı çaldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 29 Eylül'de Merkez Mahallesi Fatih Sokak'taki bir ayakkabı mağazasındaki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan incelemede yüzleri maskeli 2 şüphelinin mağazaya girerek çekmecede bulunan paraları bir poşete doldurduğu ve daha sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi.
Şüphelilerin çaldıkları paranın 3 bin avro, 3 bin 500 dolar ve 250 bin lira olduğu belirtildi.
Hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen şüphelilerin eşkal ve kimlik bilgilerini belirleyen polis, Küçükçekmece'de 8 Ekim'de yapılan operasyonla Seçkin T. (39) ve Gökhan E'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Seçkin T'nin tutuklandığı, Gökhan E. hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.
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