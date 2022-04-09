Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika
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Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı

09.04.2022 09:53
Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı

AVCILAR'da, okula gitmek için babasıyla servisi bekleyen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı.

AVCILAR'da, okula gitmek için babasıyla servisi bekleyen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Babasının tekmeler savurmasıyla köpekler uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.40 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde yaşandı. Aziz Karadağ, okul servisine bindireceği 8 yaşındaki oğlu Ömer ile yaşadıkları sitenin önünde beklemeye başladı. Sokak köpekleri, bir anda çocuğa saldırdı. Köpeklerden kaçan çocuk korkuyla babasının arkasına saklanırken, babası köpeklere doğru tekmeler savurdu. Köpekler daha sonra baba-oğuldan uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.


Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı
Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı
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Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika
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