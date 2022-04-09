AVCILAR'DA BABASIYLA SERVİS BEKLEYEN ÇOCUĞA SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA BABASIYLA SERVİS BEKLEYEN ÇOCUĞA SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

09.04.2022 10:01

AVCILAR'DA BABASIYLA SERVİS BEKLEYEN ÇOCUĞA SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDIErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da, okula gitmek için babasıyla servisi bekleyen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı.

AVCILAR'DA BABASIYLA SERVİS BEKLEYEN ÇOCUĞA SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da, okula gitmek için babasıyla servisi bekleyen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Babasının tekmeler savurmasıyla köpekler uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.40 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde yaşandı. Aziz Karadağ, okul servisine bindireceği 8 yaşındaki oğlu Ömer ile yaşadıkları sitenin önünde beklemeye başladı. Sokak köpekleri, bir anda çocuğa saldırdı. Köpeklerden kaçan çocuk korkuyla babasının arkasına saklanırken, babası köpeklere doğru tekmeler savurdu. Köpekler daha sonra baba-oğuldan uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'DA BABASIYLA SERVİS BEKLEYEN ÇOCUĞA SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

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Avcılar, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA BABASIYLA SERVİS BEKLEYEN ÇOCUĞA SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA BABASIYLA SERVİS BEKLEYEN ÇOCUĞA SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI - Son Dakika
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